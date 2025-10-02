Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 ENTREVISTA

Larroque: “La gente no va a volver a votar una asamblea universitaria”

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dialogó con La Plata y se refirió a la situación que atraviesa el peronismo. La construcción de una alternativa a Javier Milei y los desafíos del Movimiento Derecho al Futuro.

Compartir