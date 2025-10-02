Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 LA LIBERTAD AVANZA

Por Francisco Messina

franmessina

Barajar y dar de nuevo

La derrota en las elecciones bonaerenses obliga al espacio de Javier Milei a reconfigurar su campaña rumbo a las nacionales. Piden que los dirigentes bajen al barro a hablar con vecinos. Desde el seno libertario dicen que la mesa política “tiene un buen funcionamiento” y que allí “se tomarán las decisiones necesarias”.

Compartir