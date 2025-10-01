Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2025 EN GONNET

Ya hay tribunal para el juicio por el violento enfrentamiento de la UOCRA

Dos facciones del sindicato se enfrentaron en el hospital de Gonnet, en marzo. El caso fue elevado a juicio oral y se sorteó el juzgado que llevará adelante las audiencias.

Compartir