Miércoles, 1 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
1 de octubre de 2025
EN GONNET

Ya hay tribunal para el juicio por el violento enfrentamiento de la UOCRA

Dos facciones del sindicato se enfrentaron en el hospital de Gonnet, en marzo. El caso fue elevado a juicio oral y se sorteó el juzgado que llevará adelante las audiencias.

El juicio por el violento enfrentamiento entre facciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que tuvo lugar en marzo dentro de un hospital ya tiene tribunal.

Con el sorteo del cuerpo que estará a cargo de las audiencias, se empezó a transitar el camino hacia las audiencias orales en las que se juzgará a 17 imputados por esos hechos.

Los jueces Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Plata, serán los encargados de presidir el juicio oral, que todavía no tiene fecha.

Los hechos ocurrieron el 25 de marzo pasado y dejaron un saldo de varios heridos, uno de ellos grave.

La pelea tuvo su primer chispazo en el centro de La Plata, durante un acto en el que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente platense, Julio Alak, inauguraron la remodelación de la Plaza San Martín. Luego hubo un enfrentamiento en la esquina de las calles 15 y 38, en el que un hombre resultó herido y debió ser llevado al hospital San Roque, de Gonnet. Y finalmente estalló el caos en el propio hospital, cuando una veintena de hombres con palos, machetes y armas de fuego se presentó en el lugar y se produjo un enfrentamiento violento, con disparos incluidos.

Los 17 imputados en la causa son integrantes de las facciones de la UOCRA que responden a Iván Tobar y a Cristian “el Volador” Camillieri. Ambos son figuras de peso, además, en las barras de los dos históricos clubes de fútbol platenses, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, respectivamente.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

