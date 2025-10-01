Volver | La Tecla Nacionales 1 de octubre de 2025 NUEVOS INCIDENTES

Jubilados reprimidos en Plaza de Mayo: gases, forcejeos y acusaciones al Gobierno

En la habitual marcha de los miércoles, manifestantes reclamaban mejoras previsionales y rechazaban el veto sobre elja modificación jubilatoria; afirman que la Policía empleó el protocolo antipiquete y dejaron heridos y demorados.

Compartir