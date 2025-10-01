Apps
CONTROL DE CALIDAD

Clausuran Laboratorios BETA por fallas graves en un medicamento gastrointestinal

El Instituto Nacional de Medicamentos ordenó el cierre de la empresa y el retiro de un lote completo de un remedio clave tras detectar que no producía el efecto esperado.

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) dispuso la clausura de Laboratorios BETA, con sedes en Ciudad de Buenos Aires y La Rioja, tras identificar “fallas críticas y mayores” en sus procesos. 

La medida, publicada en la disposición 7254/25 del Boletín Oficial, se tomó debido a deficiencias en los sistemas de control de calidad, la calificación de proveedores, la trazabilidad de materias primas y la falta o incorrecta documentación de ensayos, tanto en el principio activo como en el producto terminado.

La decisión incluye el retiro de un lote completo de un medicamento utilizado para tratar enfermedades gastrointestinales, que no generaba el efecto prometido. 

Este es el sexto laboratorio clausurado por el Gobierno en poco más de un mes, evidenciando un riguroso control sobre la industria farmacéutica para garantizar la seguridad y eficacia de los productos en el mercado.
 

