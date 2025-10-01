Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2025 TENSION

Tensión en el Puerto: agroexportadores desafían la tasa vial de Necochea

La polémica por la tasa portuaria en Necochea enfrenta al municipio y al sector agroexportador. Mientras el intendente Rojas defiende el tributo por el desgaste vial, productores lo cuestionan como “impuesto encubierto”. El Consejo Portuario llamó a buscar consensos para sostener la infraestructura.

Compartir