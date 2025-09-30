Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 BOLETIN OFICIAL

Suben los peajes en la Autopista La Plata y en las rutas a la costa

A partir del 1° de octubre, los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y del Sistema Vial Integrado del Atlántico aumentarán un 6,42%. Para autos (categoría 2), los costos en Dock Sud serán $2.000 ($2.500 en hora pico), en Hudson $1.400 ($1.800 en hora pico)

Compartir