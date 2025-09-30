Apps
Martes, 30 septiembre 2025
30 de septiembre de 2025
BOLETIN OFICIAL

Suben los peajes en la Autopista La Plata y en las rutas a la costa

A partir del 1° de octubre, los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y del Sistema Vial Integrado del Atlántico aumentarán un 6,42%. Para autos (categoría 2), los costos en Dock Sud serán $2.000 ($2.500 en hora pico), en Hudson $1.400 ($1.800 en hora pico)

La Provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo aumento en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), que entrará en vigor el 1° de octubre.

El ajuste, autorizado responde a la inflación y la evolución de los salarios, según dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial .La concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) solicitó un incremento del 6,42%, que fue oficializado este martes.

Con esta actualización, los nuevos valores para un vehículo de categoría 2 (autos) serán:

Dock Sud (sentido La Plata) $2.000 en horario normal y $2.500 en hora pico.

Con Telepase, los costos se reducen a $1.980,86 y $2.476,08, respectivamente.

Hudson:$1.400 en horario normal y $1.800 en hora pico.

Samborombón: El peaje para autos de dos ejes pasará de $6.200 a $6.500, un aumento del 4,8%.

Madariaga: $5.500 para la categoría 2.

Mar Chiquita: $6.000 para la misma categoría.

Además, se anunció la construcción de un cuarto carril en el tramo de mayor tránsito de la Autopista La Plata-Buenos Aires y una nueva bajada en City Bell, proyectos que buscan mejorar la infraestructura vial de la región. 


 

