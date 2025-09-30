Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2025 GESTOS

El Ejecutivo busca retener el "voto verde" y le pone la oreja a los pedidos del campo

Funcionarios nacionales recibieron a los dirigentes de la Mesa de Enlace para escuchar los reclamos del sector luego de la fugaz medida de retenciones cero. El agro pide medidas permanentes, obras y estabilidad en el INTA

