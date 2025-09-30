Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

"La universidad debe seguir viva"

Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero triunfaron en las elecciones de la UNMDP. Con 78 votos de los 126 de la Asamblea Universtaria, comandarán la institución desde diciembre

Compartir