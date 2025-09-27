Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de septiembre de 2025 ESCENARIOS

Peronismo fortalecido: los desafíos que se vienen tras el escrutinio definitivo

La Junta Electoral confirmó que el oficialismo tendrá 24 de los 46 escaños en la Cámara alta, pero no alcanza el número suficiente en Diputados y deberá construir consensos para aprobar leyes estratégicas.

