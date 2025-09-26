Volver | La Tecla Municipios 26 de septiembre de 2025 ELECCIONES ’25

Un joven intendente le dio un triunfo a Somos Buenos Aires en una sección difícil

Con la victoria en las elecciones locales, Nahuel Mittelbach logró mantener su representación en el Concejo Deliberante. Hubo más participación que el promedio provincial y el oficialismo obtuvo el 41,3% de los votos.

