26 de septiembre de 2025
ELECCIONES ’25
Un joven intendente le dio un triunfo a Somos Buenos Aires en una sección difícil
Con la victoria en las elecciones locales, Nahuel Mittelbach logró mantener su representación en el Concejo Deliberante. Hubo más participación que el promedio provincial y el oficialismo obtuvo el 41,3% de los votos.
En medio de una performance muy modesta a nivel provincial para la alianza de centro Somos Buenos Aires, que en términos generales no logró romper la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, los buenos resultados de la alianza de centro en Florentino Ameghino, distrito que gobierna el joven intendente Nahuel Mittelbach, posicionan al distrito como el de mejor performance para Somos en la cuarta sección electoral, donde la mayoría de los oficialismos verá mermada su representación en los concejos deliberantes a partir del 10 de diciembre.
No es el caso de Ameghino, donde el triunfo de la fuerza oficialista (bajo el sello Somos Florentino Ameghino) “no solo garantizó la retención de las tres bancas en el Honorable Concejo Deliberante, sino que además posicionó al espacio como el de mejor porcentaje de la cuarta sección electoral en el esquema de Somos Buenos Aires y como uno de los tres municipios donde la fuerza logró imponerse sobre Fuerza Patria y La Libertad Avanza”, destacaron desde la comuna.
La participación en los comicios fue superior en el distrito al promedio provincial, y Somos se alzó con el 41,3% de los votos, preservando las tres bancas que ponía en juego, y que serán ocupadas por Ignacia Iturrería, Gerardo Rodríguez y Carina Alfageme.
Por su parte, Fuerza Patria accedió a dos bancas, mientras que la alianza libertaria no alcanzó el piso necesario, quedando sin representación en el Concejo.