26 de septiembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia de Buenos Aires busca liquidez con nueva emisión de Letras
Instrumentos financieros a corto plazo apuntan a garantizar pagos, proyectos públicos y estabilidad financiera durante 2025.
El Ministerio de Economía oficializó el Octavo Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2025, destinados a cubrir necesidades estacionales de caja y garantizar el normal funcionamiento de la administración pública.
La Subsecretaría de Finanzas de la Provincia autorizó la colocación de Letras del Tesoro por un total de $10.000 millones, que podrán emitirse en uno o varios instrumentos, integrables en efectivo o en especie, con vencimiento de hasta 365 días. Las Letras podrán ser a descuento o con cupón de interés fijo o variable, calculados según tasas de referencia oficiales como Badlar o TAMAR, y contarán con la garantía de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Los pagos se realizarán mediante la Caja de Valores Sociedad Anónima y el Banco de la Provincia de Buenos Aires actuará como agente financiero y de liquidación.
El programa apunta a cubrir deficiencias temporales de caja, regularizar obligaciones de la Provincia y mantener la continuidad de las operaciones públicas, sin afectar las políticas sociales ni la inversión en proyectos estratégicos. Además, se prevé la posibilidad de recompra anticipada de las Letras y su negociación en mercados locales e internacionales, ampliando así las alternativas para inversores y pequeños ahorristas.
Con esta medida, la Provincia refuerza sus herramientas financieras para asegurar liquidez, cumplir con los acreedores y sostener la gestión en 2025. La licitación pública de estas Letras se realizará el 19 de agosto de 2025, con liquidación prevista para el 21 de agosto, a través del sistema electrónico de A3 Mercados S.A. y con participación de agentes autorizados por la Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).