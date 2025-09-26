Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2025 BOLETIN OFICIAL

Chau cortes de luz: se lanzó un programa que permitirá a los comercios "vender energía"

La medida, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti y publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca incentivar la eficiencia de energía y mejorar la calidad del servicio en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Compartir