Buenos Aires 26 de septiembre de 2025 DESCONFIADOS

Del alivio a la frustración: intendentes acusan que “las retenciones cero fueron una estafa”

La medida de “retenciones cero” anunciada por el Ejecutivo nacional duró apenas 48 horas y dejó afuera a pequeños y medianos productores bonaerenses, que no pudieron aprovechar el esquema que solo benefició a grandes cerealeras y agroexportadores. En diálogo con Desconfiados, el intendente Sergio Barenghi cuestionó la medida

