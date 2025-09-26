26 de septiembre de 2025
DESCONFIADOS
Del alivio a la frustración: intendentes acusan que “las retenciones cero fueron una estafa”
La medida de “retenciones cero” anunciada por el Ejecutivo nacional duró apenas 48 horas y dejó afuera a pequeños y medianos productores bonaerenses, que no pudieron aprovechar el esquema que solo benefició a grandes cerealeras y agroexportadores. En diálogo con Desconfiados, el intendente Sergio Barenghi cuestionó la medida
Desde municipios del interior como Bragado, su intendente Sergio Barenghi, señaló a Desconfiados que la decisión fue “una improvisación permanente” y remarcan que los chacareros vieron pasar la medida “por la televisión”, sin posibilidad de operar. El lunes el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la eliminación de derechos de exportación para granos y algunas carnes, pero el cupo de 7 mil millones de dólares se agotó en dos días, con operaciones concentradas en los grandes jugadores del sector.
En la región, los intendentes advierten que esta exclusión se da en un contexto complejo para el campo. Si bien la última cosecha pudo levantarse en su mayoría, las lluvias e inundaciones afectan ya a miles de hectáreas y ponen en riesgo la siembra venidera. En Bragado, por ejemplo, más de 38.000 hectáreas —sobre un total de 227.000— están bajo agua, lo que compromete la productividad futura.
Ante esta situación, jefes comunales se reunieron con la Autoridad del Agua bonaerense para plantear obras estructurales como el nodo Bragado y la ampliación del río Salado, fundamentales para el desagote de campos y la protección de cascos urbanos. Aunque se espera que estas inversiones sean incluidas en el presupuesto del año próximo, reconocen que las soluciones de fondo siguen demoradas.
En paralelo, reclaman mayor compromiso del Gobierno nacional, al que acusan de desentenderse de la situación en el interior productivo. “Los pequeños productores son gente que trabaja, invierte y vive en su tierra, pero fueron manoseados por una política que solo generó ganancias rápidas para unos pocos”, advirtió el intendente de Bragado, en línea con Desconfiados.