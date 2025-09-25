25 de septiembre de 2025
CRISIS
Ola de cierres con despidos en Tres Arroyos: 150 empleados en la calle
Un frigorífico, una fábrica de herrajes y un local de venta de neumáticos bajaron las persianas casi al mismo tiempo. “Es un golpe para toda la comunidad”, dijo el intendente.
La fuerte recesión que atraviesa el sector productivo golpeó en los últimos días al municipio de Tres Arroyos, donde tres empresas cerraron prácticamente al mismo tiempo, dejando a 150 trabajadores sin su fuente de ingresos.
Una fábrica de herrajes, un frigorífico y una comercializadora de neumáticos bajaron las persianas en poco más de un día, en una sucesión que el intendente local, Pablo Garate, definió como “un golpe para toda la comunidad”.
La fábrica de herraduras para caballos Mustad, de capitales noruegos, cerró ayer la planta que funcionaba en el Parque Industrial tresarroyense, por lo que los 50 empleados fueron despedidos. “Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”, contó el titular de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Gustavo Acosta.
En tanto, el frigorífico Anselmo, que empleaba a más de un centenar de trabajadores, se declaró en quiebra. Se trata de una empresa emblemática de Tres Arroyos, que le ponía fin así a un largo derrotero descendente, con despidos, retiros voluntarios, atraso en el pago de sueldos, cheques rechazados y demás.
Por último, un comercio también cerró sus puertas, dejando sin trabajo a cinco empleados. Se trata del local de la comercializadora de neumáticos Vulcamoia, representante oficial de Goodyear.
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, dijo que “cada familia que se queda sin trabajo es un golpe para toda la comunidad” y manifestó su “preocupación y tristeza” por la situación de los trabajadores.