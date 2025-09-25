Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 CRISIS

Ola de cierres con despidos en Tres Arroyos: 150 empleados en la calle

Un frigorífico, una fábrica de herrajes y un local de venta de neumáticos bajaron las persianas casi al mismo tiempo. “Es un golpe para toda la comunidad”, dijo el intendente.

Compartir