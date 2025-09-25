Apps
Jueves, 25 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
25 de septiembre de 2025
CRISIS

Ola de cierres con despidos en Tres Arroyos: 150 empleados en la calle

Un frigorífico, una fábrica de herrajes y un local de venta de neumáticos bajaron las persianas casi al mismo tiempo. “Es un golpe para toda la comunidad”, dijo el intendente.

Ola de cierres con despidos en Tres Arroyos: 150 empleados en la calle
Compartir

La fuerte recesión que atraviesa el sector productivo golpeó en los últimos días al municipio de Tres Arroyos, donde tres empresas cerraron prácticamente al mismo tiempo, dejando a 150 trabajadores sin su fuente de ingresos.

Una fábrica de herrajes, un frigorífico y una comercializadora de neumáticos bajaron las persianas en poco más de un día, en una sucesión que el intendente local, Pablo Garate, definió como “un golpe para toda la comunidad”.

La fábrica de herraduras para caballos Mustad, de capitales noruegos, cerró ayer la planta que funcionaba en el Parque Industrial tresarroyense, por lo que los 50 empleados fueron despedidos. “Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”, contó el titular de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Gustavo Acosta.

En tanto, el frigorífico Anselmo, que empleaba a más de un centenar de trabajadores, se declaró en quiebra. Se trata de una empresa emblemática de Tres Arroyos, que le ponía fin así a un largo derrotero descendente, con despidos, retiros voluntarios, atraso en el pago de sueldos, cheques rechazados y demás.

Por último, un comercio también cerró sus puertas, dejando sin trabajo a cinco empleados. Se trata del local de la comercializadora de neumáticos Vulcamoia, representante oficial de Goodyear.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, dijo que “cada familia que se queda sin trabajo es un golpe para toda la comunidad” y manifestó su “preocupación y tristeza” por la situación de los trabajadores.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

TRAS LAS ELECCIONES

La causa por aportantes truchos que complica a un exintendente volverá al ruedo

El juez federal Ramos Padilla retomaría el caso del expediente sin resolver de los aportes para la campaña de María Eugenia Vidal, por el cual está procesado, entre otros, Alfredo Irigoin, exalcalde de Laprida

NOTICIAS MÁS VISTAS

Que los cumplas feliz: en su cumpleaños, el Gobernador recibió un tierno saludo en redes

Kicillof, los intendentes y el dilema hacia las elecciones de octubre

La Libertad Avanza a vuelo libre

Como “mensaje disciplinador”, transmitieron las torturas de las chicas en vivo por redes sociales

Un hombre irrumpió en la casa del triple crimen de Florencio Varela, robó y huyó en bicicleta

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET