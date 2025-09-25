Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 MAL PERO NO TAN MAL

La Provincia se mantiene en la media nacional y solo 10 de cada 100 alumnos terminan la secundaria

La provincia de Buenos Aires se mantiene en el promedio nacional con apenas el 10% de estudiantes que terminan la secundaria en tiempo y forma. Si bien las trayectorias de los estudiantes mejoraron, esta caída se explica principalmente por un deterioro en los niveles de aprendizaje, particularmente en Matemática.

