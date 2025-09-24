Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 “DEMOCRACIA EN PELIGRO”

En EE UU, Kicillof dijo que Milei “es una vergüenza nacional” y pidió por Cristina

El Gobernador representó a la Argentina en un homenaje a “Pepe” Mujica realizado en New York. Remarcó que las elecciones del 7 demostraron que la motosierra “no tiene apoyo popular” y alertó sobre la crisis institucional. También dijo que se está viviendo “el fin de la hegemonía” del país del Norte.

