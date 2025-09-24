24 de septiembre de 2025
NUEVA POSTURA
Estuvo, se fue y volvió: intendente que fue a elecciones con Somos apoyó nuevamente a Kicillof
Un histórico jefe comunal de un distrito de la Cuarta realizó un balance luego de las elecciones bonaerenses y reiteró su apoyo al proyecto político del Gobernador
Luego de imponerse en su distrito en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, el histórico intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, volvió a lanzar un importante apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de participar de la contienda con el sello de Somos Buenos Aires.
El jefe comunal del distrito de la Cuarta sección ya había manifestado su apoyo al mandatario bonaerense y al Movimiento Derecho al Futuro, pero no se sumó a Fuerza Patria en septiembre por estar en total desacuerdo con La Cámpora, organización comandada por el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.
Por eso, el alcalde que volvió a la intendencia con Juntos por el Cambio en 2023, ahora reiteró su respaldo al gobernador de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
En declaraciones publicadas por Cuarto Político, el jefe comunal de General Villegas sentenció: “Después de pasar a las elecciones legislativas, decidimos reunirnos con el Ejecutivo municipal para analizar el resultado. De ese análisis surgen muchas cuestiones, algunas de ellas dignas para festejar, porque nosotros fuimos a estas elecciones con la idea de conseguir los concejales que necesitamos para aumentar nuestra presencia en el Concejo Deliberante”.
“Eso para nosotros fue un gran logro porque obtuvimos tres concejales nuevos y pasamos a tener una fuerza importante en el Concejo", sentenció Gilberto Alegre, quien reconoció, sin mencionarlo, que utilizó el sello Somos Buenos Aires únicamente como plataforma electoral.
En esa línea, el mandatario sentenció: "También analizamos cuáles son las situaciones que podríamos haber realizado para obtener un mejor resultado. Y entonces surge la idea de que próximamente, en el mes de octubre, tenemos una elección muy importante también, que tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer o dónde nos vamos a posicionar".
De los encuentros que realizaron con su gabinete salió una decisión “casi unánime” que gira en torno a “seguir acompañando al gobernador Axel Kicillof en su proyecto".
Pese a que el triunfo el 7 de septiembre se lo quedó La Libertad Avanza en el distrito, la lista de Gilberto Alegre se posicionó en el segundo lugar con el 33.02% de los votos. De esta manera, el oficialismo de General Villegas continúa comandando en el Concejo Deliberante local. En tercer lugar quedó Fuerza Patria, mientras que el cuatro lugar fue para la alianza Es con vos Es con Nosotros.
Cabe recordar que previo a la campaña electoral de las elecciones bonaerenses, el intendente Gilberto Alegre fue uno de los alcaldes que intentó acercarse al peronismo. También hubo algunos rumores sobre el acercamiento del jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, pero finalmente ambos alcaldes terminaron compitiendo con Somos Buenos Aires.
Sin embargo, Gilberto Alegre volvió a tender puentes con el kicillofismo para alinearse con Fuerza Patria rumbo a octubre. Sin embargo, el propio intendente en diálogo con La Tecla había adelantado previo a la elección bonaerense: “Si el proceso lo quiere conducir La Cámpora no hay arreglo”.