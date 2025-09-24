Volver | La Tecla Nacionales 24 de septiembre de 2025 EXPOSICIÓN

Tras el encuentro con Trump, Milei defendió su modelo económico en la ONU

El presidente de la Nación habló en la Asamblea General y apuntó contra los países que, según él, “abandonan la libertad en nombre de un Estado cada vez más grande”. Además, pidió inversiones y reiteró su compromiso con las reformas de mercado.

