Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 #NIUNAMENOS

Triple femicidio: Alonso vinculó el hecho con narcotraficantes que operan en CABA

El titular de la cartera de Seguridad bonaerense brindó una conferencia de prensa y confirmó que los cuerpos hallados en Florencio Varela son de las tres chicas que buscaban desde el viernes. Fueron vistas por última vez en La Matanza.

Compartir