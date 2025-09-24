El “Nene” Vera en el ojo de la tormenta: sospechas, desvío de fondos y fuga de dirigentes

LEGISLATIVAS Andrés Sosa

Voto migrante: foco en el Conurbano, baja participación y banca al peronismo La evolución de la participación de los extranjeros en las elecciones de la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2025 dejó tela para cortar. El predominio de Fuerza Patria en los comicios del 7 de septiembre y el rechazo a las políticas del Gobierno nacional.