24 de septiembre de 2025
INVESTIGACION
Caso de las chicas desaparecidas en La Matanza: la policía encontró dos cuerpos y hay cuatro detenidos
El impactante hallazgo se dio minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles. Al mismo tiempo, también se descubrió la camioneta blanca en la que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez con vida.
En las últimas horas la policía encontró dos cuerpos y se prevé que corresponden a las chicas desaparecidas en La Matanza. Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos.
Previo al hallazgo de la tracker blanca, fueron demoradas dos personas tras una serie de allanamientos en el partido ubicado al sur del conurbano bonaerense.
Se trata de un hombre y una mujer que estaban en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron manchas que podrían ser de sangre.
Por su parte, los investigadores pudieron confirmar que en la localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres jóvenes, antes de que se apagaran en la madrugada del sábado.
Los investigadores también pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada. Además, la noche del pasado martes realizaron allanamientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.
El martes último, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su paradero.