Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Kicillof prorrogó la emergencia económica y tarifaria para las empresas recuperadas

La medida, establecida por la Ley N° 15.485, se extenderá por un año más y busca sostener a cooperativas y emprendimientos autogestionados frente al agravamiento de la crisis económica.

Compartir