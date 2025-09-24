24 de septiembre de 2025
MEDIDA DE FUERZA
Trenes a media máquina: demoras y cancelaciones en el AMBA por protesta de maquinistas
El sindicato La Fraternidad lleva adelante este miércoles una protesta en reclamo de salarios por lo que la circulación se realiza a 30 kilómetros por hora. Los servicios afectados
Este miércoles, el servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta importantes demoras y cancelaciones debido a una medida de fuerza del sindicato La Fraternidad.
Los trenes circulan a una velocidad reducida de 30 km/h, afectando a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.
La protesta, que se extenderá por 24 horas, genera largas esperas y acumulación de pasajeros en los andenes. Según el gremio, el paro técnico responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias, salarios insuficientes, problemas en la cobertura de la ART —calificada como “deficiente”— y diagramaciones e itinerarios considerados “caóticos” y sin apertura a mejoras.
Trenes Argentinos no ha emitido un comunicado oficial sobre la medida. Esta no es la primera vez que La Fraternidad recurre a esta forma de protesta: en 2024, el sindicato ya había implementado una reducción de velocidad con impacto similar.