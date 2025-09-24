Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 MEDIDA DE FUERZA

Trenes a media máquina: demoras y cancelaciones en el AMBA por protesta de maquinistas

El sindicato La Fraternidad lleva adelante este miércoles una protesta en reclamo de salarios por lo que la circulación se realiza a 30 kilómetros por hora. Los servicios afectados

