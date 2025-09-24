Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Los juzgados de Faltas siguen sin jueces titulares y la política no mueve un dedo

Los Juzgados N°2 y N°5 siguen vacantes. Hasta diciembre el oficialismo tiene margen para definir, pero el tema quedó congelado y no hay señales de que llegue al recinto.

