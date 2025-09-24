Volver | La Tecla Nacionales 24 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

El áspero camino a octubre: gobernadores patagónicos con la campaña al hombro

Los mandatarios ponen en juego mucho en las elecciones legislativa por eso han tomado un rol central en la etapa preelectoral. Plesbiscito de gestión y aspiraciones 2027

Compartir