24 de septiembre de 2025
DESCONFIADOS
Eguen apuntó contra el kirchnerismo y LLA por hacer un “pacto” para destituirlo
El intendente vecinalista de Veinticinco de Mayo dialogó con Desconfiados sobre los últimos sucesos en el Concejo Deliberante local.
Tras la polémica sesión en el Concejo Deliberante de Veinticinco de Mayo, donde el intendente Ramiro Eguen dijo presente en el recinto para denunciar un “pacto destituyente” conformado entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, el jefe comunal vecinalista dialogó con Desconfiados, al aire de Cadena Río 88.7, para dar detalles sobre lo sucedido en el distrito que comanda.
En una charla con Desconfiados, el intendente sostuvo que el distrito atraviesa una “situación crítica”, donde manifestaron en la campaña electoral que “el kirchnerismo cuando no gobierna afecta la gobernabilidad y lo ha hecho desde que nosotros ganamos la elección el 23 de octubre del 2023”.
Allí añadió: “Esto se fue llevando al marco del recinto del Concejo Deliberante donde el kirchnerismo ha encontrado en La Libertad Avanza y en algún otro bloque más del PRO que se abrió de nuestro bloque los aliados necesarios para poder llevar adelante comisiones investigadoras que no tienen ningún tipo de asidero, inventando algún tipo de causa porque faltaban publicarse en el sistema dos decretos, o por ejemplo que yo como intendente esté cobrando los gastos de representación, están en la ley orgánica de las municipalidades, o sea, quieren modificar con ordenanzas leyes provinciales, quieren derogar con ordenanzas decretos que dicta el intendente en el marco de sus facultades”.
En esa línea, aclaró cómo funciona la normativa: “Para constituir comisiones investigadoras, lo dice claramente la ley orgánica de las municipalidades, esas comisiones fueron rechazadas porque no llegaban a los dos tercios. Y como no llegaban a los dos tercios, lo quieren hacer ahora modificando el reglamento interno del Concejo para aprobarlas por mayoría simple”.
“O sea que quieren violentar 43 años de democracia, lo que ha pautado como doctrina el Concejo Deliberante de 25 de Mayo, trayendo un nuevo instituto al reglamento interno de una comisión investigadora distinta a la que dice la ley orgánica, que tiene un solo motivo”, sentenció el intendente que ganó las elecciones en 2023 con Juntos por el Cambio.
Allí enfatizó: “Esa ley orgánica es encontrar un delito en el funcionamiento municipal y sancionar o destituir al intendente municipal. Por eso han hecho un pacto destituyente sobre mi persona y sobre un gobierno que volvió a ganar las últimas elecciones del 7 de septiembre, con una boleta corta, con un partido nuevo, con todo el peronismo unido, con La Libertad Avanza afuera, con el radicalismo afuera. Ganamos las elecciones por más de 250 votos”.
“Lo que no pudieron ganar en las urnas, lo quieren ganar en el Concejo Deliberante, generando toda esta zozobra, todo este malestar, toda la falta de respeto a la institucionalidad. Por eso me apersoné en el Concejo Deliberante, para que las dudas que tengan sobre mi persona y mi gobierno las podamos evacuar en el marco del recinto. Pero dejame que te diga. No han podido hacer nada”, aseguró Eguen.
Luego volvió a la carga contra los dirigentes locales de Fuerza Patria: “Pero la verdadera motivación del kirchnerismo es llegar a la destitución, al juicio político de este gobierno que realmente ha hecho las cosas como las tenía que hacer. O sea que se está juntando. Se ha aprobado la rendición de cuentas del año pasado y no se discutió nada de todo esto, así que lo que están haciendo es inventar causas para ver si pueden torcer la voluntad popular que me ha consagrado a mi intendente y que hemos ganado nuevamente las primeras legislativas el 25 de mayo que esto no ha pasado del año 93”.