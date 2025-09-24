Voto migrante: foco en el Conurbano, baja participación y banca al peronismo

Elen la provincia de Buenos Aires se destacó en estaspor diferentes variables. Con más de un millón de personas en el padrón, pero con una baja participación la mayoría optó por acompañar al peronismo. Asimismo, 9 de cada 10 extranjeros se encuentran en el Conurbano.accedió a un documento elaborado y publicado el 16 de septiembre por, investigadora del Conicet e intendente tanto de la UNSAM y UBA. El estudio tomó como base los datos de la Junta Electoral bonaerense entre 2009 y 2025. Asimismo, incluye la evolución del padrón de extranjeros, su distribución territorial, las tasas de participación y la orientación electoral en las legislativas de este año.El trabajo describió la evolución del sector y las comparaciones con el voto nacional por lo que examinó los niveles de participación en distritos con mayor concentración de electores extranjeros y marcó diferencias significativas entre municipios. El objetivo planteado de informe “es ofrecer un panorama general de las tendencias más relevantes del voto migrante bonaerense y”.Las elecciones legislativas de este 2025 en territorio bonaerense registraron una participación general del 63%, mientras que. En totalelectores, lo que representa poco más del 7% de un padrón que asciende a 14.376.592. Se trata de un sector que no participará de los comicios nacionales del 26 de octubre y es un dato que tienen en cuenta en el oficialismo.En tanto, se subrayó que. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la participación general fue del 53,3%, con una brecha marcada: entre nacionales se ubicó en 61,7%, mientras que en migrantes cayó al 14,26%.La baja concurrencia electoral, según señaló, podría “explicarse por la(en comparación con aquellas donde se definen cargos ejecutivos) y, en estas elecciones en particular, por elde las elecciones legislativas provinciales y nacionales”.El análisis también destaca la. En 2025, esa tendencia volvió a repetirse con. Para el estudio, este apoyo debe leerse como un rEn tanto, se señaló como hecho clave la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que reformó laNº 25.871 y la Ley de Ciudadanía y Naturalización. Estas medidas han “impactado negativamente en el acceso a salud, educación y ciudadanía de las personas migrantes residentes en la Argentina”.“Diversas organizaciones migrantes y de derechos humanos han denunciado las distintas medidas implementadas por el gobierno en materia de migración y asilo por. Este contexto político seguramente ha favorecido el apoyo migrante del gobierno depara blindar sus derechos en el contexto provincial subnacional”, sostuvo Penchaszadeh.La evolución del padrón migrante muestra uny el mayor salto se produjo tras la firma del convenio entre la Dirección Nacional de Migraciones, Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Registro Provincial de las Personas en 2021, que habilitó la inscripción automática. Como resultado, el electorado migrante bonaerense superó el millón de personas habilitadas.En cuanto a la distribución, los padrones de 2023 y 2025 confirman la concentración del voto migrante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente en la. Aunque el crecimiento fue uniforme en la mayoría de las secciones, la distribución espacial se mantuvo sin cambios. Por eso, el documento advirtió que cualquier estrategia de incidencia debería enfocarse en ese territorio ya queLa comparación de las tasas de participación entre nacionales y migrantes entre 2019 y 2025 revela una brecha constante. Mientras los primeros alcanzaron entre el 70% y el 75%,. Este año, pese al aumento del padrón, la movilización se registró baja., sentencia el trabajo.La heterogeneidad entre distritos también quedó reflejada en los datos:registraron tasas superiores al 30%, mientras quedescendieron a 22,2% y 14,0% respectivamente. La conclusión del estudio es que no existe una relación automática entre tamaño del padrón y nivel de movilización, sino que intervienen factores locales como políticas municipales, información disponible y articulación comunitaria.Finalmente, la orientación del voto en 2025 confirma que los migrantes bonaerenses mantienen una preferencia marcada por el peronismo, que en esta elección se presentó como. Esta fidelidad refuerza lo observado en elecciones anteriores y contrasta con la Ciudad de Buenos Aires, donde los electores extranjeros han mostrado un voto más disperso, con apoyo a fuerzas de centroderecha y extrema derecha. En territorio bonaerense, se evaluó que