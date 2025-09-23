Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2025 UN HISTORIA CONFLICTIVA

Retenciones: los vaivenes del salvavidas de todas las crisis económicas

Es un impuesto con raíces en el siglo XIX que ha sido un pilar fiscal pero también fuente de conflictos. A lo largo de las décadas, las alícuotas variaron, de quitas bajo Menem y Macri, a subas con Duhalde y los Kirchner. La medida de Milei de retenciones cero es celebrada, pero su carácter transitorio plantea dudas

Compartir