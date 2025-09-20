Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2025 SALVAVIDAS

En plena campaña, Trump recibirá el martes a Milei en Nueva York

El encuentro bilateral será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según informó la Cancillería argentina. El mandatario argentino llegará el lunes a Estados Unidos.

Compartir