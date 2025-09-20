Apps
Sábado, 20 septiembre 2025
20 de septiembre de 2025
En plena campaña, Trump recibirá el martes a Milei en Nueva York

El encuentro bilateral será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según informó la Cancillería argentina. El mandatario argentino llegará el lunes a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei tendrá el próximo martes su esperada reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó esta tarde Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Según trascendió, junto al Presidente viajarán a Estados Unidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. 

Tras una semana complicada en el frente económico, el mandatario partiría hacia Nueva York el próximo lunes y regresaría a Buenos Aires el jueves, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según confirmaron fuentes oficiales, al arribar a suelo estadounidense, Milei participaría el martes del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.
 

