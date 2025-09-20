Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de septiembre de 2025 AL CRUCE

“La gente vive peor”: el massismo le exigió una “reflexión” a la gestión libertaria

“El Presidente debe dejar de acelerar la destrucción y empezar a escuchar”, consideró la dirigente del Frente Renovador y senadora provincial electa, Malena Galmarini.

