20 de septiembre de 2025
REAPARICION
En un contexto complicado para el Gobierno, Macri vuelve al ruedo político
En medio de una serie de derrotas políticas y una creciente tensión interna dentro del partido, el expresidente Mauricio Macri volverá a escena el próximo martes para respaldar públicamente a los candidatos del PRO. En tanto, el Gobierno sufre la sangría de reservas del Banco Central de la República Argentina.
Mauricio Macri volverá a mostrarse en la escena política el próximo martes en un encuentro clave del PRO. La reunión, que se desarrollará a puertas cerradas en la sede partidaria de la calle Balcarce, tendrá como objetivo respaldar a los candidatos nacionales del espacio y analizar el panorama electoral en cada distrito del país.
El evento será encabezado por Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO y candidato a senador nacional por Santiago del Estero, dentro del frente “Despierta Santiago”. Allí se presentarán informes provinciales con la mirada puesta en las elecciones de octubre.
La reaparición de Macri llega en un momento adverso para el oficialismo: la derrota en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, los traspiés legislativos —con el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica— y los datos económicos que reflejan tensiones crecientes le suman presión al Gobierno.
Además, el PRO atraviesa fuertes tensiones internas. En la Cámara de Diputados, las diferencias entre referentes como Cristian Ritondo y Silvia Lospennato se profundizaron tras la votación de los vetos, y persisten las discusiones sobre la relación con los libertarios y la estrategia electoral en la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque Macri estará presente, no se espera que hable en público. Su rol será escuchar a los candidatos y ofrecer apoyo político, sin introducir definiciones sobre temas que puedan abrir nuevas disputas internas o cambios estratégicos en la conducción del partido.
Con esta cumbre, el PRO busca mostrar cohesión y fortalecer su armado nacional en la recta final hacia las elecciones, en un escenario marcado por la incertidumbre política y económica.