En un contexto complicado para el Gobierno, Macri vuelve al ruedo político

En medio de una serie de derrotas políticas y una creciente tensión interna dentro del partido, el expresidente Mauricio Macri volverá a escena el próximo martes para respaldar públicamente a los candidatos del PRO. En tanto, el Gobierno sufre la sangría de reservas del Banco Central de la República Argentina.

