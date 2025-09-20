Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2025 A PIQUE

La confianza del consumidor sigue en caída libre y acumula un retroceso del 13%

En un contexto de tensión cambiaria y una economía en enfriamiento, la confianza del consumidor volvió a retroceder en septiembre y acentuó la tendencia negativa que se observa desde comienzos de año. Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), el indicador cayó un 0,33% en la medición mensual y se ubicó en 39,81 puntos.

Compartir