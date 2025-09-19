Apps
Viernes, 19 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
19 de septiembre de 2025
JUSTICIA

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona

La medida judicial también alcanza a su cuñado, Maximiliano Pomargo, a Sergio Alejandro Garmendia, quien fue administrador designado en su momento y a una escribana.

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona
Compartir

La Justicia dispuso el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación de la marca del Diez.

Las hijas de Maradona, Giannina y Dalma, acusan no solo a Morla, sino también a su cuñado, a la escribana y a sus tías de apropiarse de la marca Maradona, que incluye contratos millonarios tanto en Argentina como en el exterior. 

Incluso se habrían presentado pruebas de cuentas en paraísos fiscales donde estaría depositada parte del dinero generado por la comercialización de la marca, según revelaron en TN.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación confirmó el fallo de los jueces Julio Marcelo Luchini y Hernán Martín López, que lo procesaron sin prisión preventiva y ordenaron un embargo de dos mil millones de pesos.

Según el fallo, “Morla, Pomargo y Garmendia mantuvieron y dieron continuidad al giro simulado de Sattvica S.A. y cedieron luego de la muerte de Diego Armando Maradona los derechos sobre sus marcas y el dinero producto de su explotación”.

La causa se originó en 2021, cuando Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia contra el abogado. “El haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona al realizar maniobras vinculadas al manejo de activos”, señala el dictamen.


 

Volver | La Tecla
Nacionales
Etiquetas / Tags
Diego Maradona
Hermanas de diego maradona
Abogados
Marcas
Hijas
Denuncia
Justicia
Activos
Dictamen
Robo de dinero

OTRAS NOTAS

11 EN SUSPENSO

La Junta continúa la apertura de urnas y la definición se retrasa en varios municipios

La Junta Electoral bonaerense continúa con el recuento de votos y ahora es el turno de las mesas que fueron observadas para su apertura. Los detalles.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Día clave: Kicillof convoca al massismo y La Cámpora a una cumbre en Ensenada

La Junta continúa la apertura de urnas y la definición se retrasa en varios municipios

Se derrumbó un puente ferroviario centenario sobre el río Salado

La Provincia transfiere $72 millones para financiar los Juegos Bonaerenses

El dólar no tiene freno: trepa el blue y el oficial rompe récords

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET