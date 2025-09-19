19 de septiembre de 2025
JUSTICIA
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona
La medida judicial también alcanza a su cuñado, Maximiliano Pomargo, a Sergio Alejandro Garmendia, quien fue administrador designado en su momento y a una escribana.
La Justicia dispuso el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación de la marca del Diez.
Las hijas de Maradona, Giannina y Dalma, acusan no solo a Morla, sino también a su cuñado, a la escribana y a sus tías de apropiarse de la marca Maradona, que incluye contratos millonarios tanto en Argentina como en el exterior.
Incluso se habrían presentado pruebas de cuentas en paraísos fiscales donde estaría depositada parte del dinero generado por la comercialización de la marca, según revelaron en TN.
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación confirmó el fallo de los jueces Julio Marcelo Luchini y Hernán Martín López, que lo procesaron sin prisión preventiva y ordenaron un embargo de dos mil millones de pesos.
Según el fallo, “Morla, Pomargo y Garmendia mantuvieron y dieron continuidad al giro simulado de Sattvica S.A. y cedieron luego de la muerte de Diego Armando Maradona los derechos sobre sus marcas y el dinero producto de su explotación”.
La causa se originó en 2021, cuando Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia contra el abogado. “El haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona al realizar maniobras vinculadas al manejo de activos”, señala el dictamen.