Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 JUSTICIA

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona

La medida judicial también alcanza a su cuñado, Maximiliano Pomargo, a Sergio Alejandro Garmendia, quien fue administrador designado en su momento y a una escribana.

Compartir