El papa León XIV ratificó que no impulsará reformas sobre fieles LGTBIQ+ y mujeres diaconisas

El Sumo Pontífice defendió la familia tradicional y descartó toda reforma en los controversiales temas doctrinales de la Iglesia Católica.

