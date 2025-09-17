17 de septiembre de 2025
AVANCE
San Isidro refuerza la seguridad con inteligencia artificial
La comuna instaló un centenar de cámaras con IA en La Cava. También se reforzaron los operativos.
La Municipalidad de San Isidro renovó las cámaras de vigilancia en el perímetro y alrededores de la villa La Cava, instalando más de un centenar de dispositivos dotados de inteligencia artificial (IA), para mejorar la seguridad en la zona.
En el perímetro y en los alrededores de La Cava solo existían cámaras analógicas con una muy baja resolución, lo que durante la noche dificultaba el trabajo de los operadores del COM. Ahora, la vigilancia llega a zonas que directamente no tenían cobertura.
Estos aparatos son multisensores (4 cámaras y un domo en solo dispositivo) que graban con una definición 4K y cuentan con zoom de 200 metros, sensores de sonido para detectar balas o roturas de vidrios, y un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas.
La zona de instalación fue seleccionada de acuerdo con relevamientos estadísticos de todo el territorio de La Cava.
Esto forma parte del total de 2100 cámaras nuevas que se terminarán de colocar en los próximos meses, lo que duplicará el sistema actual hasta llegar a 2646 dispositivos, con un promedio de nueve cada 1000 habitantes.
Además, el municipio que comanda Ramón Lanús, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional que lidera Patricia Bullrich, intensificó los operativos de saturación con efectivos de la Gendarmería y Policía Federal, que realizan controles en los accesos y por los pasillos interiores de La Cava.