Una multitud se lanzó a las calles y le marcó un límite al gobierno

CONTRA LOS VETOS
El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. pic.twitter.com/hHEKC8t2v4— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 17, 2025
September 17, 2025
Que lindos los festejos tras la lucha popular, jeje 😜 pic.twitter.com/yEB1imsm0h— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 17, 2025
Marchamos en defensa de la educación pública y el Garrahan.— Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 17, 2025
Unidos para frenar a Milei.
Le decimos #NoAlVeto pic.twitter.com/SuUO9uYL8X
Tembló el congreso #MarchaFederalUniversitaria pic.twitter.com/C1VVMWBuBT— kb (@kabesoon) September 17, 2025