Miércoles, 17 septiembre 2025
Nacionales
17 de septiembre de 2025
MOVIDOS

Una multitud se lanzó a las calles y le marcó un límite al gobierno

Miles y miles de personas participaron de la Marcha Federal Universitaria que incorporó también los reclamos de los trabajadores del Garrahan y jubilados.

La derrota sufrida hoy por el presidente de la Nación, Javier Milei, no tuvo lugar sólo dentro del Congreso, sino también fuera, en las calles, ya que el rechazo a sus políticas de ajuste se tradujo en una multitudinaria manifestación que colmó la Avenida de Mayo y las calles aledañas al palacio legislativo.

Columnas provenientes de diversos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires confluyeron en el centro porteño desde antes del inicio de la sesión en la que los diputados rechazaron los vetos de Milei a las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en salud pediátrica.

Una multitud se lanzó a las calles y le marcó un límite al gobierno

La convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria tuvo un éxito contundente, y no sólo docentes y alumnos de casas de altos estudios participaron de la movida, sino también trabajadores del hospital Garrahan, jubilados (que cada miércoles realizan una protestan frente al Congreso por el ajuste del gobierno libertario) y personas que apoyan esos reclamos aunque no formen parte de los colectivos afectados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue una de las figuras políticas que participaron de la multitudinaria marcha. “El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, manifestó cuando se conoció el resultado de las votaciones.
 

La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento porteño, donde cumple prisión domiciliaria, y saludó a la multitud que, a su vez, la saludó a ella.
 

El excanciller y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana fue otro de los dirigentes que formaron parte de las columnas que marcharon hacia el Congreso Nacional.
 

Dirigentes del Frente Renovador bonaerense también se hicieron presentes en la manifestación.
 

El momento en que los diputados rechazaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario provocó una gran ovación a lo largo y ancho de las columnas concentradas en las inmediaciones del Congreso.
 

Al igual que la Cámara baja, la multitud también le marcó un límite al Presidente, ya que patentó el descontento de la gente de a pie por sus políticas de ajuste.
 

