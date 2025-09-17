Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. pic.twitter.com/hHEKC8t2v4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 17, 2025

🇦🇷 LA EDUCACIÓN NO ES UN GASTO SINO UNA INVERSIÓN



🩵 Por mi Mendoza, la región de Cuyo y el desarrollo del conocimiento de mi país. GRACIAS @UNCUYO por su aporte día tras día en contribuir a una Nación Grande, y a todas las Universidades Públicas. 🍇🏔️



Como libertaria y… https://t.co/ShxuK3jgmY — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) September 17, 2025

La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima: hay que defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia y un Garrahan con la capacidad de atender a los chicos y chicas de todo el país. Felicitaciones. pic.twitter.com/hqnCHrGbWk — Sergio Massa (@SergioMassa) September 17, 2025

La derrota a los vetos de Milei la construimos en la calle ✊🏼 pic.twitter.com/GRREhpzjPh — Myriam Bregman (@myriambregman) September 17, 2025

FUE OTRO TRIUNFO DE LA LUCHA, UN NUEVO GOLPE QUE HACE TAMBALEAR A MILEI!!



EL LEÓN PIERDE CON LOS VOTOS Y AHORA TAMBIÉN CON LOS VETOS!!



El rechazo al veto de la emergencia del Garrahan y la salud pediátrica es otro logro de la movilización popular.

Es falsa la idea que los vetos… pic.twitter.com/p7nNMbNWSv — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 17, 2025

Universidad pública siempre pic.twitter.com/NyFbaQ56L6 — Martin Tetaz (@martintetaz) September 17, 2025