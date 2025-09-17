Apps
Miércoles, 17 septiembre 2025
17 de septiembre de 2025
Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Figuras de distintos sectores del arco político y social se manifestaron respecto del doble revés que sufrió el Presidente hoy en el Congreso.

Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados
El doble revés que supuso para el presidente de la Nación, Javier Milei, el rechazo de sus vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de emergencia en salud pediátrica (que afecta a los trabajadores del hospital Garrahan) por parte de los diputados nacionales generó repercusiones en distintos sectores del arco político.

Desde la oposición al gobierno libertario celebraron el resultado de las votaciones, aunque todavía no está dicha la última palabra ya que los dos proyectos aún deben pasar por el Senado para que (si dan los votos) ambas decisiones presidenciales queden sin efecto.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de su cuenta de X (antes Twitter).
 

“Hoy se demostró que la educación y la salud pública son más fuertes que cualquier veto”, dijo, por su parte, el senador radical Martín Lousteau (UCR).

La diputada Lourdes Arrieta, que abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el primer tramo del gobierno mileísta, subrayó que “la educación no es un gasto sino una inversión” y manifestó: “Como libertaria y minarquista, la educación, salud y seguridad son pilares fundamentales para construir, desarrollar y sostener un Estado productivo y libre”.
 

Por su parte, la senadora provincial electa por Fuerza Patria Malena Galmarini se permitió un chascarrillo para celebrar el resultado: “Despacito, despacito, despacito...”, escribió en la misma plataforma, incluyendo las hashtags #Paliza, #NoAlVeto y #KarinaesAltaCoimera.

Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

“La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima: hay que defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia y un Garrahan con la capacidad de atender a los chicos y chicas de todo el país. Felicitaciones”, expresó, por su parte, el exministro y ex candidato presidencial Sergio Massa, líder del Frente Renovador y esposo de Galmarini.
 

La también ex candidata a la Presidencia Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), destacó: “La derrota a los vetos de Milei la construimos en la calle”.
 

En tanto, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, festejó el rechazo a los vetos con una publicación en la que afirma: “¡El León pierde con los votos y ahora también con los vetos!”.

“Es falsa la idea que los vetos del Presidente se fundan en la defensa del equilibrio fiscal. No es una cuestión de presupuesto, se trata de prioridades. No nos hablaron de déficit cuando decidieron reducir los impuestos a los bienes personales o anunciar la rebaja de retenciones a los ricos del campo”, se explayó el sindicalista. “Nosotros defendemos un Estado que no mire para otro lado frente a las necesidades de los más débiles e indefensos y que garantice el derecho humano a la Salud y la Educación.

Para ustedes es el equilibrio fiscal, para nosotros son la salud y la educación las innegociables.”
 

“Universidad pública siempre”, manifestó simplemente el diputado radical Martín Tetaz, adjuntando a su publicación en X una foto del momento en que la pantalla mostraba el resultado del voto por la Ley de Financiamiento Universitario.
 

“Le frenamos la motosierra a Milei”, celebró Argentina Humana, la agrupación que lidera Juan Grabois. “Rechazados los vetos de Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. El pueblo defiende lo que es del pueblo, en el Congreso y en la calle.”

Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

El propio Grabois, en tanto, lanzó una humorada: “Pueblo 2 - Milei 0”, tuiteó, agregando debajo como aclaración: “(Karina 3%)”.

Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Por su parte, la diputada provincial Soledad Alonso (UxP) destacó: “La Patria se defiende en la calle y en el recinto. Con una marcha federal multitudinaria, el pueblo volvió a decir que la salud y la educación pública son pilares fundamentales que vamos a defender las veces que sea necesario”.

Todas las repercusiones del rechazo a los vetos de Milei en Diputados

En cambio, el filósofo Alejandro Rozitchner, cercano al Presidente, sentenció: “En días como hoy se agiganta Milei”. Y luego redobló la apuesta: “Creo que estas ‘manifestaciones’ y ‘victorias’ de la oposición van a hacer que LLA gane bien en octubre. No nos comamos el amague, por más ruidoso que sea”
 

También el actor Alfredo Casero, habitual defensor del gobierno libertario, se mostró contrariado: “Es un pueblo enfermo”, expresó.
 

