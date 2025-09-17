La inflación mayorista subió 3,1% en agosto, la cifra más alta de los últimos doce meses

FULL CAMPAÑA Andrés Sosa

Kicillof convoca al massismo y La Cámpora a una cumbre en el kilómetro cero del MDF Este viernes el Gobernador encabezará una reunión en Ensenada con dirigentes de todos los sectores de Fuerza Patria. Sergio Massa y Máximo Kirchner fueron invitados. Balance de la paliza a a Javier Milei y perspectivas hacia el 26O en la previa a una nueva marcha por Cristina.