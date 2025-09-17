17 de septiembre de 2025
PROYECTO
Cumbre entre Kicillof y la AFA por el proyecto para el Estadio Único
El “Chiqui” Tapia encabezó la reunión del comité, con la presencia del Gobernador, quien destacó que “es importante que se sumen fuerzas” para darle “impulso definitivo” al plan de obras.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy de una reunión del Comité Directivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de la ciudad de La Plata, para darle “impulso definitivo” al plan de obras para esa sede futbolística.
Kicillof compartió el cónclave con Claudio “Chiqui” Tapia, que preside la entidad, y con los dirigentes de los principales clubes.
Los presentes vieron un video en el que se presenta el plan maestro para el estadio, que incluye obras en el campo de juego, el techo, la iluminación y la infraestructura interior y de conectividad, con el objeto de que el estadio Maradona esté operativo a finales de marzo del año que viene.
“Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo”, dijo el Gobernador.
“El Estadio Único es un símbolo de la ciudad, y nada mejor que poder darles el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que ésta sea su casa por mucho tiempo”, manifestó.
Por su parte, Tapia dijo: “Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos”. Y calificó la iniciativa como “un gran momento de nuestro fútbol”.