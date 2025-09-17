Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2025 PROYECTO

Cumbre entre Kicillof y la AFA por el proyecto para el Estadio Único

El “Chiqui” Tapia encabezó la reunión del comité, con la presencia del Gobernador, quien destacó que “es importante que se sumen fuerzas” para darle “impulso definitivo” al plan de obras.

Compartir