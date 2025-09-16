Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2025 BIEN AHÍ

Una buena para los jubilados bonaerenses: obligan al PAMI a cubrir sus remedios

Un fallo judicial le ordena al PAMI volver a garantizar la cobertura total del valor de los medicamentos esenciales. El juez es mendocino, pero su decisión se aplica a los jubilados de la provincia de Buenos Aires.

