15 de septiembre de 2025
ELECCIONES NACIONALES
Con asado, Kicillof reunió a dirigentes cercanos para afilar la campaña de octubre
El gobernador también milita la campaña para las elecciones nacionales. Le pidió al gabinete y a intendentes del MDF que “redoblen esfuerzos” para conseguir una victoria en la próxima contienda
Axel Kicillof no descansa luego de la contundente victoria en las urnas en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró la mayoría en el Senado y se sostuvo como primera minoría en Diputados, además de imponerse en 92 distritos frente a La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires.
Tras realizar algunas recorridas por el Conurbano, el Gobernador bonaerense ofició de anfitrión de un asado junto a ministros bonaerenses e intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), para insistirles en militar la campaña nacional para las elecciones de octubre, donde Fuerza Patria lleva a Jorge Taiana como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Jimena López (FR) y Juan Grabois (Patria Grande) son los otros dirigentes que encabezan la lista nacional.
El peronismo bonaerense sabe que en octubre se disputa una elección importante. Es por esto que los distintos dirigentes ya realizaron algunas recorridas y actos de campaña junto al primer candidato a Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El Gobernador se mostró con Taiana en dos actos pequeños en Ensenada y La Plata, además de varias visitas a distritos bonaerenses previo al 7 de septiembre.
Otros dirigentes como Mayra Mendoza y el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, también compartieron el escenario en un acto de campaña en Quilmes. Este fin de semana se mostró junto al candidato a Diputado el senador nacional Wado de Pedro, quien compartió una fiesta regional con el intendente Juan Ustarroz.
Del asado participaron los dirigentes más cercanos al gobernador bonaerense, donde el propio Kicillof pidió “militar la boleta” de Fuerza Patria y “redoblar esfuerzos” para ganarle nuevamente a La Libertad Avanza. Las encuestas que circularon luego de la vitoria electoral del peronismo lo dan arriba a Jorge Taiana por un escaso margen de votos.
El gobernador le pidió a los dirigentes que militen la campaña porque “hay que volver a ganarle a Milei”. Por otra parte, el gobierno bonaerense espera un llamado del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, luego de que el gobierno nacional le gire fondos a cuatro gobernadores durante esta mañana.
Durante la conferencia de prensa matutina que brindó Carlos Bianco, el ministro de Gobierno habló sobre lo que espera del nuevo ministro del Interior: “Esperamos la convocatoria, entiendo que han sido convocado los gobernadores más afines. Será porque no se pueden juntar cara a cara con todos los gobernadores porque no querrán escuchar los reclamos y eso es lo que le va a pedir el Gobernador si Milei lo convoca”.
Del asado en La Plata participó un puñado de intendentes bonaerenses como Mario Secco (Ensenada); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Julio Marini (Benito Juárez), Andrés Watson (Florencio Varela) y Lucas Ghi (Morón).
También estuvo la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y sus pares de Seguridad, Javier Alonso, de Economía, Pablo López, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.