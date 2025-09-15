Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2025 ELECCIONES NACIONALES

Con asado, Kicillof reunió a dirigentes cercanos para afilar la campaña de octubre

El gobernador también milita la campaña para las elecciones nacionales. Le pidió al gabinete y a intendentes del MDF que “redoblen esfuerzos” para conseguir una victoria en la próxima contienda

