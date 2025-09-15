15 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
La Cámara Nacional Electoral revocó un fallo de Santa Cruz y CFK no podrá votar
El organismo revirtió una resolución de la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, que habilitaba a la expresidenta a votar en los comicios legislativos del 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral revocó un fallo de la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, que habilitaba a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner a votar en las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.
Cristina Fernández de Kirchner actualmente está en prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tres meses después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara una condena de seis años de prisión por desvío de fondos en perjuicio de la Administración Pública e inhabilitación de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
La resolución que emitió este lunes la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo a lo informado por el medio Infobae, dejó sin efecto la resolución de la jueza federal con competencia en Santa Cruz por la cual la expresidenta se mantenía en el padrón electoral. Ahora, tendrá que aplicarse lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal desde que arrancó la causa.
El Código Penal detalla que la inhabilitación perpetua que recibió Cristina Fernández de Kirchner incluye “la privación del derecho electoral”, mientras que el Código Nacional Electoral deja fuera del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por el término de la condena”.
De acuerdo al fallo emitido por la jueza Mariel Borruto, la expresidenta de la Nación condenada por corrupción figuraba en el padrón en Santa Cruz, territorio patagónico en el cual emitió sufragio en las elecciones presidenciales del 2023.