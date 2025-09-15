Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

La Cámara Nacional Electoral revocó un fallo de Santa Cruz y CFK no podrá votar

El organismo revirtió una resolución de la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, que habilitaba a la expresidenta a votar en los comicios legislativos del 26 de octubre

