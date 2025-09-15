Apps
Roma no paga traidores, pero sí premia a los aliados

Los fondos se distribuyeron entre Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. El otorgamiento se dio en un contexto de disputa por la ley vetada sobre la distribución de estos recursos.

En medio de la tensión con los gobernadores por el veto a la ley que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió $12.500 millones a cuatro provincias. Según la consultora Politikón Chaco, Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos y Santa Fe $3.000 millones cada una, y Chaco $2.500 millones.

El informe destacó que los envíos no especificaron la emergencia que los motivó, aunque superan ampliamente lo transferido durante agosto, cuando apenas alcanzó los $3.000 millones.

Entre Ríos y Chaco aparecen entre las principales beneficiadas, en un marco donde ambos oficialismos provinciales mantienen alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA), cuyos candidatos encabezan las listas legislativas.

En contraste, Santa Fe y Misiones no cuentan con acuerdos políticos con la Casa Rosada y sus mandatarios han sido críticos del gobierno nacional, aunque igualmente recibieron aportes extraordinarios en septiembre.

