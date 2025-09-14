Volver | La Tecla Nacionales 14 de septiembre de 2025 ESCENARIO

Semana tensa para el gobierno de Milei: derrota electoral, internas en el gabinete y rumores de cambios en el horizonte

Tras la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei enfrenta tensiones internas, especulaciones sobre salidas clave como la de Santiago Caputo y la creación de una mesa política que no conformó a propios y ajenos , todo en vísperas de su anuncio en cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.

