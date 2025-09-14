Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

El derrotero de Raverta: del 2019 al 2025, un camino de caídas

La dirigente kirchnerista nunca logró imponerse en Mar del Plata, perdió todas las elecciones frente a Montenegro y su caudal de votos se achica con cada intento. En ese escenario, cada vez más referentes de las distintas tribus peronistas empiezan a anotarse de cara al 2027.

