“Grace for the World”: un cielo de drones y música para homenajear al papa Francisco

Un concierto multitudinario en la Plaza de San Pedro combinó tecnología, arte y espiritualidad. Andrea Bocelli, Jelly Roll, John Legend y Pharrell Williams fueron protagonistas de una noche que celebró la fraternidad humana con un despliegue único de 3.500 drones.

Compartir