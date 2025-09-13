13 de septiembre de 2025
AUTOCRÍTICA
Francos dijo que fue “un error” nacionalizar la elección y elogió a Kicillof
El jefe del gabinete nacional reconoció que la estrategia del gobierno de Milei y consideró que el Gobernador hizo una “jugada inteligente” al desdoblar los comicios.
El jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos, dijo que “fue un error” nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por un amplio margen contra el peronismo.
En contraste, Francos consideró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo “una jugada inteligente” al desdoblar los comicios provinciales, que tuvieron lugar el domingo pasado, de los nacionales, que se harán el 26 de octubre.
“Nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, afirmó Francos.
“La elección del domingo pasado fue una elección distrital, de la provincia de Buenos Aires, donde se discutían legisladores provinciales y comunales. Sabíamos que tenía mucho peso la estructura de los intendentes, y el peronismo cuenta con una presencia muy fuerte en ese nivel”, señaló, para explicar la derrota de La Libertad Avanza (LLA) ante Fuerza Patria.
En cuanto a Kicillof, “hizo una jugada inteligente” con el desdoblamiento electoral, afirmó el alto funcionario mileísta.
“El gobierno de la provincia estuvo inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él, desde la provincia, en el referente nacional del peronismo”, consideró.