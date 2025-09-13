Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de septiembre de 2025 AUTOCRÍTICA

Francos dijo que fue “un error” nacionalizar la elección y elogió a Kicillof

El jefe del gabinete nacional reconoció que la estrategia del gobierno de Milei y consideró que el Gobernador hizo una “jugada inteligente” al desdoblar los comicios.

