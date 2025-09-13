Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de septiembre de 2025 ATAQUE A LAS INFANCIAS

La Provincia apuntó contra Nación: "Hay que defender al Garrahan de este Gobierno cruel"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó al presidente, Javier Milei, por vetar la Ley de Emergencia Pediátrica. "Esto no es un tema de peronismo o libertarios", sentenció.

