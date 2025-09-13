Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de septiembre de 2025 MENSAJE AL GOBIERNO

La Cámara de la Construcción alertó por crisis terminal ante la paralización de obras

Desde CAMARCO aseguró que el ajuste que aplica el presidente Javier Milei “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.

Compartir